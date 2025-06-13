Компания Google продолжает выпускать обновления в рамках июньского пакета Feature Drop 2025. Очередное новшество — новая версия приложения Pixel Camera под номером 9.9. Однако пользователи уже заметили не только новые функции, но и исчезновение одной старой.

Удаление функции Social Share

В обновленной версии Pixel Camera 9.9 больше нет функции Social Share — соответствующий пункт исчез из настроек. Ранее эта возможность позволяла быстро отправлять последнее сделанное фото в одно из выбранных приложений. Для этого достаточно было провести пальцем вверх по круглой миниатюре снимка. Пользователь мог выбрать до трех приложений для быстрого доступа, а Quick Share оставался четвертым вариантом по умолчанию. При этом WhatsApp уже несколько месяцев как пропал из списка совместимых программ.

На данный момент неясно, является ли удаление Social Share багом или преднамеренным шагом, но всё указывает на последнее.

Новое: образовательный раздел еще не запущен

Анонсированный вместе с Feature Drop так называемый «образовательный хаб» пока что не доступен. Вероятно, он будет активирован позже с помощью обновления на стороне сервера.

Нововведения в интерфейсе камеры

В обновленной версии камеры появилась новая кнопка с вопросительным знаком, расположенная в правом верхнем углу экрана. Теперь она отображается во всех режимах съёмки, а не только в некоторых. При нажатии на кнопку пользователи могут изучить советы по съемке от Google. В разделе представлены следующие функции:

Add Me

Панорама: создание высококачественных панорамных снимков

Астрофото: наблюдение за движением звезд на ночном небе

Night Sight (Ночное видение)

Macro Focus: детальная съёмка мелких объектов и насекомых

Примеры и инструкции

Раздел «Примеры» содержит вдохновляющие снимки, демонстрирующие возможности каждого режима, с указанием имени фотографа. В правом нижнем углу размещена кнопка «Открыть камеру», позволяющая быстро вернуться к видоискателю.

Также появился раздел «Как использовать», в котором подробно объясняется, как применять каждый режим на практике.