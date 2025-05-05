Pinterest анонсировал обновление своей функции визуального поиска, добавив новые возможности на базе искусственного интеллекта. В понедельник компания представила инструменты, которые помогут пользователям выполнять поиск по изображениям, а не тексту, с более точным уточнением запросов и улучшенной доступностью на веб-сайте.

Среди новых функций — возможность лучше понимать, что именно привлекает пользователей в определенных пинах. Эта функция, изначально доступная в категории женской моды в США, Канаде и Великобритании, позволяет пользователям видеть анимированное свечение при нажатии на пин, после чего Pinterest генерирует слова, описывающие аспекты изображения. Это основано на визуальных языковых моделях (VLM), которые являются формой генеративного ИИ.

Кроме того, пользователи смогут уточнять свои поисковые запросы в области моды, находя альтернативы показанному товару в других цветах или стилях.

Pinterest также планирует расширить визуальный поиск на большее количество областей приложения. Пользователи смогут долго нажимать на любой пин в своей ленте для начала визуального поиска.

Это обновление появилось после объявления о том, что Pinterest начнет маркировать изображения, созданные ИИ, и предоставит пользователям возможность ограничивать количество таких изображений в своих лентах. Это решение было принято после жалоб пользователей о том, что ИИ затрудняет поиск подлинных изображений для вдохновения.

С новыми AI-функциями и улучшенным визуальным поиском Pinterest надеется восстановить свою роль как визуального инструмента для покупок и вдохновения.