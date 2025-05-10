Samsung начала развертывание обновления One UI 7 для серии Galaxy A, и это обновление станет последним крупным для некоторых моделей. В настоящее время One UI 7 доступен для Galaxy A35, Galaxy A36 и Galaxy A55, а остальные устройства из этой серии должны получить обновление в ближайшие дни и недели. Однако для Galaxy A14 и Galaxy A14 5G это обновление знаменует собой завершение их пути в плане крупных обновлений.

Конец обновлений для Galaxy A14 и A14 5G

Galaxy A14 и Galaxy A14 5G получат One UI 7 в этом или следующем месяце, и это будет их последнее значительное обновление программного обеспечения. Хотя эти устройства больше не будут получать новые версии операционной системы, Samsung пообещала продолжать выпускать исправления безопасности как минимум еще два года.

Оба телефона были анонсированы в начале 2023 года с Android 13 из коробки и были обещаны два крупных обновления Android — Android 14 и Android 15 — вместе с четырьмя годами исправлений безопасности. Таким образом, с выходом One UI 7 на базе Android 15 устройства исчерпают свои основные обновления ОС, но продолжат получать важные патчи безопасности.