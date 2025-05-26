Видео с дефектом экрана вызвало новые опасения среди пользователей смартфонов Samsung

На Reddit появилось видео, на котором зафиксирован момент появления зелёной линии на дисплее Samsung Galaxy S21 FE во время обновления прошивки One UI 6.1. Инцидент произошёл при установке обновления, выпущенного в апреле 2024 года, и вновь поднял вопрос о проблеме «зелёных линий» на OLED-дисплеях Samsung.

Проблема зелёных линий уже не первый раз беспокоит владельцев смартфонов с AMOLED-экранами, включая модели Galaxy S21 и S22. В данном случае владелец S21 FE специально откладывал установку обновления в течение года, зная о многочисленных жалобах на сбои дисплеев. Однако при обновлении до One UI 6.1 на отметке 60 % на экране появилась тонкая зелёная линия, которая стала заметно толще по мере установки.

На опубликованном видео видно, как процесс обновления идёт штатно, пока на экране не возникает дефект. Автор видео также поделился фотографиями, на которых отчётливо видна зелёная полоса, проходящая вертикально через экран. Такой дефект зачастую делает устройство непригодным для использования.

После обращения в сервисный центр Samsung пользователь получил отказ в бесплатной замене дисплея. Восстановление устройства оценили в ₹17 000 (примерно $200), что составляет почти половину текущей стоимости смартфона. В большинстве случаев бесплатный ремонт в рамках гарантии возможен только в течение первого года после покупки, а проблемы, возникающие на более старых устройствах, официально не покрываются.

Хотя в некоторых случаях пользователи всё же добивались бесплатной замены экрана после обращения в службу поддержки Samsung, для большинства ситуация остаётся затруднительной. Проблема зелёных линий остаётся актуальной, а владельцам устройств Samsung рекомендуется осторожно относиться к установке обновлений и подождать несколько недель после их выхода, чтобы убедиться в отсутствии критических ошибок.