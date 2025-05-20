Компания Nothing официально завершила цикл крупных обновлений для своего первого смартфона — Nothing Phone (1). Устройство не войдёт в список моделей, которые получат Android 16, несмотря на стабильный график прошивок в предыдущие годы.

Nothing Phone (1) вышел в 2022 году с Android 12 и получил три обещанных обновления — до Android 15 включительно. Последняя версия ОС стала финальной в рамках политики поддержки, принятой брендом. Хотя смартфон продолжит получать обновления безопасности, новых версий Android для него больше не будет.

Nothing демонстрирует хороший темп работы с прошивками: Android 15 был выпущен для поддерживаемых моделей раньше многих конкурентов. Однако в бета-программе Android 16 компания в этом году участия не принимала, а значит, тестирование и распространение новой системы начнётся с задержкой.

Ожидается, что Android 16 будет официально представлен в июне. Пока что новейшую версию получат лишь модели Nothing Phone (2) и Nothing Phone (2a). Владельцам первой модели остаётся либо ждать неофициальных решений, либо рассматривать переход на более новое устройство.