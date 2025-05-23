Сервис Pocket, позволяющий сохранять статьи, видео и веб-страницы для последующего просмотра, перестал быть доступным для скачивания с 23 мая. Возможность оформить подписку на Pocket Premium также закрыта. Полное отключение сервиса запланировано на 8 июля 2025 года. До 8 октября пользователи смогут экспортировать свои данные — после этой даты вся информация будет удалена безвозвратно.

Ежемесячные и годовые подписки Pocket Premium будут отменены автоматически. Владельцы годовых подписок получат возврат средств после 8 июля. Доступ к API Pocket будет закрыт с 8 октября 2025 года.

Вторым сервисом, который прекращает работу, стал Fakespot — платформа для проверки достоверности онлайн-отзывов. Он был приобретён Mozilla два года назад, но, по словам компании, не соответствовал устойчивой бизнес-модели. Расширения, мобильные приложения и сайт Fakespot будут закрыты 1 июля 2025 года, а функция Review Checker в Firefox — 10 июня.

Mozilla объяснила решение изменениями в привычках пользователей: «Способы сохранения и потребления контента в интернете эволюционировали». Компания намерена сосредоточить усилия на Firefox и новых проектах, лучше соответствующих современным сценариям использования браузеров.

Несмотря на то, что Pocket насчитывал более 10 миллионов пользователей, Mozilla делает ставку на приоритетное развитие своего флагманского продукта. В качестве альтернатив Pocket пользователи могут рассмотреть такие сервисы, как Wallabag и Raindrop.io.