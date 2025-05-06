Microsoft начинает поэтапный отказ от функции управления паролями в приложении Authenticator. Уже с июня 2025 года пользователи не смогут сохранять новые пароли, а к августу возможность автозаполнения и доступа к сохранённым данным исчезнет полностью. Это часть стратегии компании по централизации всех функций безопасности в браузере Microsoft Edge.
Что именно отключат и когда
Хотя приложение Authenticator продолжит работать в качестве средства двухфакторной аутентификации (2FA) и поддержки passkeys, его функции хранения паролей и автозаполнения будут постепенно удалены. Microsoft уже опубликовала официальный график изменений:
- Июнь 2025 — нельзя будет сохранять новые пароли в Authenticator.
- Июль 2025 — отключится функция автозаполнения.
- Август 2025 — доступ к ранее сохранённым паролям будет полностью закрыт.
Таким образом, менеджер паролей в Authenticator окончательно прекратит работу к концу лета 2025 года.
Что делать пользователям?
Microsoft предлагает перейти на Edge, где все функции автозаполнения и управления паролями будут сохранены. Вот как это сделать:
- Установите браузер Microsoft Edge на смартфон.
- Перейдите в Настройки устройства → Автозаполнение (в зависимости от системы путь может отличаться).
- Найдите пункт Предпочитаемый сервис и выберите Edge.
- Войдите в Edge под тем же аккаунтом Microsoft, что использовался в Authenticator.
Ваши сохранённые пароли и адреса будут автоматически синхронизированы. Обратите внимание: данные об оплате (банковские карты и т.п.) не переносятся и будут удалены с устройства в июле 2025 года — их придётся вводить заново.
Альтернатива: экспорт паролей
Если вы не хотите переходить на Edge, Microsoft даёт возможность экспортировать пароли в сторонний сервис:
- Откройте Настройки → Экспорт паролей → Экспорт.
- Сохраните файл и импортируйте его в другой менеджер паролей (например, Bitwarden, 1Password, KeePass и др.).
Также не забудьте вручную сохранить пароли, сгенерированные через генератор внутри Authenticator — история этих паролей не синхронизируется с Microsoft-аккаунтом.
Что останется в Authenticator
- 2FA-коды продолжат работать без изменений.
- Поддержка Passkeys сохраняется, если Authenticator выбран как основной провайдер.
Microsoft явно делает ставку на Edge как единое решение для авторизации, автозаполнения и безопасности. Но даст ли это пользователям больше удобства — большой вопрос.