Microsoft начинает поэтапный отказ от функции управления паролями в приложении Authenticator. Уже с июня 2025 года пользователи не смогут сохранять новые пароли, а к августу возможность автозаполнения и доступа к сохранённым данным исчезнет полностью. Это часть стратегии компании по централизации всех функций безопасности в браузере Microsoft Edge.

Что именно отключат и когда

Хотя приложение Authenticator продолжит работать в качестве средства двухфакторной аутентификации (2FA) и поддержки passkeys, его функции хранения паролей и автозаполнения будут постепенно удалены. Microsoft уже опубликовала официальный график изменений:

Июнь 2025 — нельзя будет сохранять новые пароли в Authenticator.

— нельзя будет сохранять новые пароли в Authenticator. Июль 2025 — отключится функция автозаполнения.

— отключится функция автозаполнения. Август 2025 — доступ к ранее сохранённым паролям будет полностью закрыт.

Таким образом, менеджер паролей в Authenticator окончательно прекратит работу к концу лета 2025 года.

Что делать пользователям?

Microsoft предлагает перейти на Edge, где все функции автозаполнения и управления паролями будут сохранены. Вот как это сделать:

Установите браузер Microsoft Edge на смартфон. Перейдите в Настройки устройства → Автозаполнение (в зависимости от системы путь может отличаться). Найдите пункт Предпочитаемый сервис и выберите Edge. Войдите в Edge под тем же аккаунтом Microsoft, что использовался в Authenticator.

Ваши сохранённые пароли и адреса будут автоматически синхронизированы. Обратите внимание: данные об оплате (банковские карты и т.п.) не переносятся и будут удалены с устройства в июле 2025 года — их придётся вводить заново.

Альтернатива: экспорт паролей

Если вы не хотите переходить на Edge, Microsoft даёт возможность экспортировать пароли в сторонний сервис:

Откройте Настройки → Экспорт паролей → Экспорт .

. Сохраните файл и импортируйте его в другой менеджер паролей (например, Bitwarden, 1Password, KeePass и др.).

Также не забудьте вручную сохранить пароли, сгенерированные через генератор внутри Authenticator — история этих паролей не синхронизируется с Microsoft-аккаунтом.

Что останется в Authenticator

2FA-коды продолжат работать без изменений.

продолжат работать без изменений. Поддержка Passkeys сохраняется, если Authenticator выбран как основной провайдер.

Microsoft явно делает ставку на Edge как единое решение для авторизации, автозаполнения и безопасности. Но даст ли это пользователям больше удобства — большой вопрос.