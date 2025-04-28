Иногда на исправление надоедливых багов у Microsoft уходят годы. Порой компания даже умудряется вернуть старые ошибки в новых версиях Windows. Например, File Explorer стал заметно медленнее ещё в эпоху Windows 8.1 — и с тех пор проблема оставалась актуальной. Но теперь, похоже, ситуация изменилась.

Что изменилось в Windows 11

Как пишут пользователи Reddit, недавнее обновление Windows 11 могло наконец устранить давнюю проблему с медленным запуском Проводника. Один из участников форума заметил, что после установки обновления KB5055627 File Explorer стал открываться значительно быстрее. Свои наблюдения он подкрепил видео, на котором видно, что окна Проводника запускаются почти мгновенно.

На первый взгляд, это выглядит как обычная оптимизация. Но автор поста утверждает, что столкнулся с проблемой ещё в 2015 году, используя ноутбуки с интегрированной и дискретной графикой. С тех пор при открытии Проводника наблюдалась задержка примерно в одну секунду — баг присутствовал в Windows 8.1, 10 и 11.

После установки свежего патча проблема исчезла: теперь Проводник открывается без заметной задержки (если предварительно открыть его хотя бы один раз после запуска системы).

Как пользователи отреагировали на изменения

На ветку в Reddit сразу обратили внимание другие пользователи. Многие подтвердили: после обновления File Explorer действительно работает быстрее. Однако некоторые отметили, что особой разницы не заметили. Были и те, кто признал, что Проводник стал открываться быстрее, но его производительность всё равно далека от идеала.

Пока Microsoft официально не подтвердила исправление этого бага. Возможно, ускорение связано с внутренними изменениями в обновлении KB5055627. А может, это просто удачное совпадение. В любом случае пользователи надеются, что проблема наконец ушла в прошлое.