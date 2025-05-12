Apple выпустила macOS Sequoia 15.5 — вероятно, последнее обновление перед релизом macOS 16, который покажут на WWDC уже в июне. Обновление не приносит революционных изменений, зато добавляет пару полезных функций, улучшает безопасность и устраняет баги.

На фоне подготовки к следующим крупным релизам Apple заметно снизила темпы внедрения новых функций в промежуточных апдейтах. Это касается и всей линейки: одновременно с macOS 15.5 вышли iOS 18.5, watchOS 11.5 и другие версии, и все они в основном сфокусированы на стабильности.

Что нового в macOS Sequoia 15.5

Apple официально заявляет, что в обновление входят улучшения, исправления ошибок и обновления безопасности. Однако несколько новых функций всё же нашлось — особенно в приложении «Почта» и разделе Screen Time:

В Mail появилась новая вкладка «Вся почта» , расположенная справа от категории «Промоакции».

, расположенная справа от категории «Промоакции». Теперь можно отключить или включить фото контактов в списке писем — достаточно кликнуть правой кнопкой на нужной вкладке.

в списке писем — достаточно кликнуть правой кнопкой на нужной вкладке. Родители теперь получают уведомления, если кто-то использует код-пароль Screen Time на детском устройстве. Это усиливает родительский контроль.

Небольшие нововведения, но они повышают удобство и контроль над системой.

Что было раньше

К слову, в macOS 15.4 Apple уже переработала интерфейс Mail — добавила новую систему категорий, улучшила дизайн и навигацию по письмам. Текущие изменения логично продолжают эту работу.

Почему обновление всё равно важно

Даже если macOS 15.5 кажется малозначимым, такие апдейты не стоит игнорировать. Они обеспечивают бесперебойную работу системы, устраняют потенциальные уязвимости и гарантируют, что ваш Mac готов к переходу на macOS 16 без проблем.