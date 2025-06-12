Крейг Федериги объяснил, почему iPad стал похож на Mac только в iPadOS 26

Apple представила iPadOS 26 как крупнейшее обновление за всю историю платформы. В новой версии операционной системы iPad получил полноценную поддержку окон, меню и интерфейс, максимально приближенный к macOS. Однако, несмотря на то что планшеты Apple уже с 2021 года используют чипы M-серии, схожие с Mac, программные возможности iPad значительно отставали. В интервью ArsTechnica старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги объяснил причины этого разрыва.

Почему iPad не стал «почти Mac» раньше

Ключевой причиной задержки, по словам Федериги, стала особенность взаимодействия с iPad. Устройства Apple с самого начала разрабатывались как сенсорные, а не клавиатурно-мышинные. Это означало, что интерфейс обязан мгновенно реагировать на касания.

«iPad — это устройство с прямым управлением. Если вы касаетесь экрана и перемещаете объект, он должен моментально реагировать. В противном случае вся модель взаимодействия рушится», — отметил Федериги.

Для пользователей Mac небольшая задержка не критична, так как управление осуществляется опосредованно — через курсор. Поэтому macOS позволяла внедрять сложные оконные интерфейсы раньше.

Кроме того, по словам Федериги, только в последние годы iPad стал чаще использоваться в связке с клавиатурой и трекпадом. Это позволило Apple переосмыслить сценарии взаимодействия и подготовить платформу к новым возможностям.

iPadOS 26 создана с нуля

Одним из главных нововведений iPadOS 26 стала полноценная оконная система, аналогичная той, что используется в macOS. Теперь пользователи могут открывать сразу несколько приложений, свободно изменять размер, размещать и перекрывать окна. Также в интерфейсе впервые появилась строка меню.

Любопытно, что новое окно получат даже старые модели iPad, которые не поддерживали Stage Manager. Федериги объяснил это тем, что архитектура iPadOS 26 была полностью переработана.