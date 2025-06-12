Крейг Федериги объяснил, почему iPad стал похож на Mac только в iPadOS 26

Apple представила iPadOS 26 как крупнейшее обновление за всю историю платформы. В новой версии операционной системы iPad получил полноценную поддержку окон, меню и интерфейс, максимально приближенный к macOS. Однако, несмотря на то что планшеты Apple уже с 2021 года используют чипы M-серии, схожие с Mac, программные возможности iPad значительно отставали. В интервью ArsTechnica старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги объяснил причины этого разрыва.
Почему iPad не стал «почти Mac» раньше
Ключевой причиной задержки, по словам Федериги, стала особенность взаимодействия с iPad. Устройства Apple с самого начала разрабатывались как сенсорные, а не клавиатурно-мышинные. Это означало, что интерфейс обязан мгновенно реагировать на касания.
«iPad — это устройство с прямым управлением. Если вы касаетесь экрана и перемещаете объект, он должен моментально реагировать. В противном случае вся модель взаимодействия рушится», — отметил Федериги.
Для пользователей Mac небольшая задержка не критична, так как управление осуществляется опосредованно — через курсор. Поэтому macOS позволяла внедрять сложные оконные интерфейсы раньше.
Кроме того, по словам Федериги, только в последние годы iPad стал чаще использоваться в связке с клавиатурой и трекпадом. Это позволило Apple переосмыслить сценарии взаимодействия и подготовить платформу к новым возможностям.
iPadOS 26 создана с нуля
Одним из главных нововведений iPadOS 26 стала полноценная оконная система, аналогичная той, что используется в macOS. Теперь пользователи могут открывать сразу несколько приложений, свободно изменять размер, размещать и перекрывать окна. Также в интерфейсе впервые появилась строка меню.
Любопытно, что новое окно получат даже старые модели iPad, которые не поддерживали Stage Manager. Федериги объяснил это тем, что архитектура iPadOS 26 была полностью переработана.
«Мы заново спроектировали оконную систему и управление фоновыми задачами. Это позволило выжать больше возможностей из устройств, чем было возможно в момент релиза Stage Manager», — подчеркнул он.