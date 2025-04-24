Apple готовит серьёзные изменения в iPadOS 19 — согласно свежим утечкам, операционная система для планшетов станет ещё ближе к macOS. Одним из ключевых нововведений станет отображение строки меню в стиле Mac, которая будет появляться при подключении iPad к клавиатуре Magic Keyboard. Об этом сообщил инсайдер Majin Bu в своём блоге.

Такое решение делает планшет визуально и функционально ближе к ноутбуку, продолжая курс Apple на объединение экосистем iPad и Mac. Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман уже заявлял, что iPadOS 19 станет «ещё больше похожа на macOS», с улучшенной многозадачностью, переработанным управлением окнами и общим акцентом на продуктивность.

Stage Manager на iPad и iPhone

Кроме строки меню, iPadOS 19 принесёт обновлённый Stage Manager — фирменную функцию, позволяющую использовать сразу несколько приложений на внешнем дисплее. Инсайдер утверждает, что работа Stage Manager станет более стабильной и «плавной», хотя конкретных деталей пока не раскрыто.

Интересно, что упрощённая версия Stage Manager может появиться и на iPhone, но только на моделях с портом USB-C. Это может означать дальнейшее развитие функциональности iOS для более профессионального использования, особенно в связке с внешними экранами и аксессуарами.

Когда ждать бета-версию

Первая бета iPadOS 19 ожидается сразу после презентации Apple на WWDC 2025, которая состоится 9 июня. Однако, по словам источников, часть новых функций будет доступна лишь в последующих бета-сборках, а не сразу.

Стоит отметить, что у инсайдера Majin Bu неоднозначная репутация: некоторые из его утечек подтверждались, другие — нет. Тем не менее, озвученные детали хорошо вписываются в стратегию Apple по сближению iPad и Mac.