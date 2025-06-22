Apple расширит возможности функции Audio Mix с iPhone 16, позволив сторонним разработчикам интегрировать эту технологию в свои приложения. Начиная с iOS 26, инструменты редактирования звука станут доступны не только в стандартном приложении «Фото».

Функция Audio Mix появилась во всех пяти моделях iPhone 16 и позволяет редактировать звук видеозаписи уже после её создания. Пользователи могут снижать фоновый шум, делая речь говорящего перед камерой более чёткой и разборчивой.

Четыре режима обработки звука

Технология Audio Mix, работающая на основе машинного обучения, предлагает четыре основных варианта обработки аудио. Режим Standard воспроизводит оригинальную запись без изменений. In-Frame снижает звуки и голоса от источников, не видимых в кадре.

Режим Studio убирает фоновые звуки и реверберацию, создавая эффект записи в профессиональной студии. Cinematic размещает все голоса на переднем плане, оставляя звуки окружения в объёмном формате, как в кинофильмах.





iOS 26 добавит дополнительные опции Audio Mix для работы с фоновым шумом. Для использования функции видео должно быть записано с пространственным звуком Spatial Audio, который автоматически включается на всех моделях iPhone 16 при видеосъёмке.

Расширение на Mac и новый формат QTA

Apple также предоставит возможность использования Audio Mix сторонним приложениям на Mac, начиная с macOS Tahoe. Это решение позволит разработчикам создавать более совершенные инструменты для обработки видео на настольных компьютерах.





Компания представила новый аудиоформат QTA для приложений, работающих только со звуком, таких как «Диктофон». Формат QuickTime Audio поддерживает несколько аудиодорожек с альтернативными группами треков, аналогично файлам Spatial Audio.

«Подобно фильмам QuickTime или файлам MPEG, формат QTA поддерживает множественные аудиодорожки с альтернативными группами треков, точно так же, как составлены файлы Spatial Audio», — объяснили представители Apple на сессии WWDC 2025, посвящённой изменениям в Audio Mix и Spatial Audio.



