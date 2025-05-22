Пользователи жалуются на сбои после установки iOS 18.5. Apple может выпустить iOS 18.5.1 для устранения багов.

После выхода стабильной версии iOS 18.5 пользователи iPhone начали массово сообщать о технических неполадках. Главная проблема — периодическая потеря отклика экрана на касания. Ошибка затрагивает разные приложения и интерфейс в целом, включая невозможность закрытия окон и медленную реакцию сенсора.

На форуме один из владельцев iPhone 15 Pro Max отметил: «Экран иногда не реагирует на касания, и это происходит в любом приложении». Аналогичные жалобы поступают и от других пользователей той же модели. Ошибка особенно заметна при попытке закрыть окно через иконку «X» в углах экрана.

Кроме проблем с сенсорным управлением, владельцы iPhone также сообщают о перегреве устройств, падении производительности, исчезновении иконок и общей нестабильности работы. Мнения о влиянии обновления на время автономной работы разделились: у одних аккумулятор держит заряд дольше, у других — быстрее разряжается.

На фоне этих проблем всё больше пользователей надеются на скорый выход обновления iOS 18.5.1, которое могло бы исправить текущие ошибки. Несмотря на то, что Apple официально не анонсировала новую версию, в прошлом компания уже выпускала внеплановые обновления с аналогичной целью — устранить критические баги.

Ожидается, что более подробная информация может появиться после 9 июня, когда на WWDC 2025 будет представлен iOS 19. Именно в этот день Apple традиционно выпускает первую бета-версию новой операционной системы, но она, как правило, сопровождается ещё большим количеством ошибок и нестабильной работой батареи.