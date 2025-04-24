С выходом iOS 18.4 компания Apple распространила функцию Visual Intelligence на новые модели iPhone, сделав её доступной за пределами флагманов линейки iPhone 16. Ранее технология использовалась только на устройствах с кнопкой управления камерой, но теперь она доступна и на других моделях, включая iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и 16e.

Visual Intelligence — это функция на базе искусственного интеллекта, которая использует камеру iPhone для распознавания объектов и получения информации в реальном времени. С её помощью можно, например, узнать данные о ресторане, перевести или озвучить текст, определить растение или животное, а также выполнять другие задачи с помощью камеры.

Функцию можно добавить в кнопку действия, экран блокировки или Пункт управления, откуда ей легко управлять.

iOS 18.3 уже добавила в Visual Intelligence ряд новых возможностей, а расширение поддержки в iOS 18.4 свидетельствует о том, что Apple только начинает внедрение этой технологии в свои устройства.

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple планирует сделать Visual Intelligence ключевой частью других своих продуктов — включая будущие версии AirPods с камерами и новые модели Apple Watch, также оснащённые камерами. Это позволит расширить возможности анализа окружающей среды и предоставления контекста в реальном времени с помощью ИИ.

Компания также намерена перевести работу Visual Intelligence на собственные AI-модели, отказавшись от зависимости от решений OpenAI и Google.

Таким образом, стратегия Apple включает два основных направления: постепенное добавление новых функций в Visual Intelligence и расширение списка устройств, где эта технология будет использоваться. В перспективе Visual Intelligence может стать неотъемлемой частью экосистемы Apple.