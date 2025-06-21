20 июня на ежегодной конференции разработчиков Huawei официально представила бета-версию HarmonyOS 6. Это вторая основная версия собственной операционной системы компании, в которой полностью отсутствует поддержка андройд-приложений.

В этом году основное внимание уделяется интеграции искусственного интеллекта, инструментам для разработчиков и расширению экосистемы HarmonyOS. И центральное место в этом занимает новая платформа HMAF или Harmony Agent.

В HarmonyOS 6 реализована поддержка агентов искусственного интеллекта

HMAF представляет собой собственную модель агентов искусственного интеллекта для экосистемы HarmonyOS. Huawei заявляет, что эта платформа выходит за рамки традиционных периферийных агентов, сочетая понимание, планирование и исполнение на системном уровне. Сообщается, что она работает с объемом данных в 20 триллионов токенов.

HMAF также позволяет сторонним интеллектуальным агентам интегрироваться с HarmonyOS таким образом, чтобы автоматизировать задачи, не требуя от пользователя ручной навигации по приложениям.





Для пользователей это означает возможность взаимодействовать с сервисами в Китае, такими как Weibo, с помощью подсказок на естественном языке. В одной из демонстраций пользователь попросил голосового агента по имени “Xiaoya” найти и подготовить подкасты, связанные с историей западного искусства. Агент понял просьбу и даже доработал ее в ходе дальнейшего взаимодействия.

На мероприятии исполнительный директор Huawei Ричард Ю рассказал о прогрессе HarmonyOS и её экосистемы приложений. По словам Ю, в настоящее время экосистема операционной системы насчитывает более 30 000 приложений и мета-сервисов, а более 1200 программных продуктов были разработаны с использованием её варианта OpenHarmony с открытым исходным кодом.





Инструмент основан на базе знаний HarmonyOS для конкретной предметной области и обещает ускорить разработку. Huawei утверждает, что может устранять до 70% синтаксических ошибок и генерировать продолжения функционального кода в 40% случаев.