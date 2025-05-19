Google официально выпустила приложение NotebookLM для платформы Android за день до начала конференции Google I/O 2025, а также объявила о его скором запуске для iOS, который ожидается во вторник.

Изначально запущенный в 2023 году как помощник на базе искусственного интеллекта для создания заметок и проведения исследований, сервис ранее был доступен только через настольные компьютеры. Новая версия позволяет использовать NotebookLM в мобильном формате, обеспечивая доступ к функциям на ходу.

Приложение предназначено для помощи в понимании сложной информации с помощью таких функций, как интеллектуальные резюме и возможность задавать вопросы по документам и другим материалам.

Для пользователей доступны аудиообзоры — подкасты NotebookLM, созданные с помощью ИИ на основе исходных данных. В приложении реализована поддержка фонового воспроизведения и офлайн-доступа к аудиообзорам.

Также пользователи могут создавать новые блокноты, просматривать уже созданные и загружать новые источники со своих устройств. Приложение поддерживает светлый и тёмный режимы, которые автоматически применяются в зависимости от системных настроек устройства.