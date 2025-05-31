На прошлой неделе Google выпустила новое приложение, которое позволяет пользователям запускать на своих смартфонах ряд популярных моделей искусственного интеллекта, доступных на платформе Hugging Face.

Это приложение называется Google AI Edge Gallery и уже доступно для устройств на Android; в скором времени оно появится и на iOS. Благодаря ему пользователи могут находить, загружать и запускать совместимые модели, которые умеют генерировать изображения, отвечать на вопросы, писать и редактировать код — и многое другое. Все модели работают в автономном режиме без необходимости подключения к интернету, используя мощности поддерживаемых устройств.

Хотя модели ИИ, работающие в облаке, зачастую более эффективны, у локальных решений есть свои преимущества. Некоторые пользователи предпочитают не отправлять личные или конфиденциальные данные в удалённые серверы или хотят иметь возможность пользоваться моделями без подключения к Wi-Fi или сотовой сети.

Галерея Google AI Edge, которую компания называет “экспериментальной альфа-версией”, доступна для загрузки с GitHub по соответствующим инструкциям. На главном экране приложения отображаются ярлыки для различных задач ИИ и такие функции, как “Задать изображение” и “Чат с ИИ”. При выборе любой из них появляется список подходящих моделей, например, Gemma 3n от Google.

В Google AI Edge Gallery также есть “Лаборатория подсказок”, которая позволяет выполнять задачи “за один ход”, такие как подведение итогов или переписывание текста. В ней представлены различные шаблоны задач и параметры настройки для точной регулировки поведения моделей.

Google предупреждает, что производительность зависит от возможностей вашего устройства. Более мощные смартфоны справляются быстрее, а размер модели также влияет на скорость выполнения задач: крупные модели требуют больше времени для обработки запросов, например, при анализе изображений.

Компания приглашает разработчиков и энтузиастов делиться отзывами о работе Google AI Edge Gallery. Приложение распространяется под лицензией Apache 2.0, что позволяет использовать его в коммерческих и некоммерческих целях без особых ограничений.