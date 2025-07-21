Компания Google анонсировала важное обновление для мобильной версии браузера Chrome на iOS, которое призвано улучшить защиту корпоративных данных при использовании личных устройств сотрудников.

Основные изменения

Разделение рабочих и личных данных

Браузер теперь полностью разделяет историю просмотров, сохраненные пароли и открытые вкладки для корпоративных и личных аккаунтов.

Улучшенное управление учетными записями

Пользователи получили удобный инструмент для быстрого переключения между рабочим и личным профилями, аналогичный функционалу в десктопной версии Chrome.

Повышенная прозрачность

При переходе в корпоративный аккаунт система отображает четкое предупреждение о включении «управляемого режима».





Новые возможности для ИТ-администраторов

Компании, использующие Chrome Enterprise, теперь могут:

Настраивать фильтрацию веб-сайтов для рабочих аккаунтов

Получать детализированные логи активности сотрудников

Интегрировать данные аудита с системами мониторинга безопасности

Контекст внедрения

По данным последних исследований, более двух третей сотрудников регулярно используют личные смартфоны для рабочих задач. Новый функционал Chrome решает сразу несколько проблем:





Обеспечивает защиту конфиденциальной информации компаний

Сохраняет приватность личных данных пользователей

Упрощает процесс переключения между рабочим и личным режимами

«Это значительный шаг вперед в области корпоративной безопасности, — комментирует Марк Джонсон, эксперт по кибербезопасности. — Организации получают надежный инструмент для защиты данных без ущерба для удобства сотрудников».

Обновление уже доступно для корпоративных клиентов через платформу Chrome Enterprise. По информации Google, аналогичные функции для массового пользователя появятся в следующих версиях браузера.