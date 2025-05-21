На конференции Google I/O компания официально анонсировала Wear OS 6 — новую версию своей операционной системы для носимых устройств. Одним из ключевых нововведений стала интеграция визуального языка Material 3 Expressive, который вскоре появится и в Android 16. Также был представлен первый Developer Preview, предназначенный исключительно для разработчиков.

На 10% дольше автономность благодаря оптимизациям

Google заявляет, что Wear OS 6 обеспечивает на 10% более длительное время работы по сравнению с предыдущей версией Wear OS 5. Такой прирост достигается за счёт оптимизаций платформы. Если это действительно подтвердится на практике, пользователи получат ощутимый бонус в повседневной автономности.

Material 3 Expressive: круглый экран, динамичные цвета и новый карусельный макет

Интерфейс Material 3 Expressive разработан с учётом круглых дисплеев и поддерживает динамическое тематическое оформление, уже знакомое по Android. Обновлённые плитки (Tiles) стали более однородными и легко читаемыми. Введена новая трёхслотная структура плиток: заголовок, основной контент и нижний блок — для лучшей визуальной организации в карусели.

Новый дизайн адаптируется под большие экраны, эффективно используя круглый форм-фактор. Улучшена навигация по спискам — она стала более плавной, а также появилась новая анимация, визуализирующая прогресс при прокрутке. Мультимедийные элементы управления также получили доработку, а циферблаты теперь смогут отображать пользовательские фотографии.

Дата выхода Wear OS 6

Google пока не называет точную дату выхода Wear OS 6, ограничившись формулировкой «позже в этом году».