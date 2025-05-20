Пользователи iPhone и iPad получили возможность установить Google Translate в качестве приложения для перевода по умолчанию. Новая функция доступна на устройствах с iOS 18.4 и iPadOS 18.4 и выше.

Для смены приложения необходимо установить последнюю версию Google Translate и открыть настройки устройства. В разделе «Приложения» следует выбрать пункт «Приложения по умолчанию», затем «Перевод» и указать Google Translate вместо стандартного Apple Translate.

Поддержка смены переводчика стала доступна с выходом iOS 18.4. Google стал первым сторонним разработчиком, который реализовал эту функцию. Теперь при вызове системной функции перевода будет использоваться Google Translate, включая распознавание текста, голосовой перевод и другие возможности.

Помимо переводчика, пользователи iOS могут настраивать и другие системные приложения по умолчанию: почту, браузер, мессенджер, звонки и менеджер паролей. В странах ЕС также можно выбрать навигационное приложение по умолчанию, например, Google Maps.

Обновлённая версия Google Translate уже доступна в App Store по всему миру. После установки все переводы, инициированные через системные меню, будут автоматически открываться в Google Translate — без необходимости вручную копировать текст или запускать приложение отдельно.