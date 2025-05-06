Google готовит крупное визуальное обновление Android. В сеть попала информация о Material 3 Expressive — новой версии фирменного дизайна, которая делает интерфейс более ярким, понятным и интуитивным. Информация появилась в случайно опубликованной записи в блоге Google, но вскоре была удалена. Однако копии сохранились в архиве Wayback Machine, а ключевые изображения — на сайте 9to5Google.

Что такое Material 3 Expressive?

Судя по утечке, Material 3 Expressive — это самый исследованный визуальный стиль Android за всё время. Google провела 46 раундов тестирования с участием более 18 000 человек. Основная цель редизайна — повысить удобство использования и сократить время, которое пользователи тратят на поиск нужных элементов интерфейса.

Дизайн делает упор на:

цвет, форму и размер элементов,

движение и анимации,

более чёткую иерархию на экране.

Результаты впечатляют: в ходе тестов пользователи находили важные элементы интерфейса в четыре раза быстрее по сравнению с текущей версией Material 3.

Интерфейс, понятный в любом возрасте

Особое внимание в новой версии уделяется возрастной универсальности. По словам Google, Material 3 Expressive помог людям старше 45 лет ориентироваться в интерфейсе с такой же скоростью, как и молодым пользователям. Это потенциально делает Android более доступным и удобным для широкой аудитории.

Также в ходе тестов изучались такие детали, как:

на какие элементы люди чаще обращают внимание;

как разные стили влияют на восприятие времени ожидания;

какой размер кнопок улучшает точность нажатий без перегрузки экрана.

Что изменится в Android

Помимо самого языка дизайна, в Android ожидаются и другие визуальные изменения. Ранее уже появлялись утечки, указывающие на:

обновлённые иконки в строке состояния (в том числе батарея);

новый шрифт для часов;

переработанное меню быстрых настроек;

обновления в приложении Google Clock.

Material 3 Expressive также получит отдельную сессию на Google I/O, которая состоится в мае. Пока неизвестно, когда Google официально представит нововведение, но судя по утечке, это может случиться уже совсем скоро.