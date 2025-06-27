Google Labs делает виртуальную примерку одежды доступной для всех благодаря новому экспериментальному ИИ-приложению под названием Doppl, сообщила компания в своём блоге. Пользователи могут загрузить своё фото и изображение любого наряда, чтобы увидеть, как он будет выглядеть на них, а также создать AI-видео с собой в движении в этой одежде.

Чтобы воспользоваться приложением, нужно сначала загрузить фотографию себя в полный рост, а затем выбрать фото или скриншоты нарядов. Например, можно сохранить изображения из Pinterest, интернет-магазинов или даже сфотографировать одежду в секонд-хенде. Также можно использовать фото друга в нужном наряде.

После выбора одежды Doppl (сокращение от «doppelgänger», по всей видимости) сгенерирует изображение, на котором вы будете в этом наряде, и преобразует его в короткое видео. Можно просматривать другие наряды, сохранять понравившиеся образы и делиться ими. Правда, Google отмечает, что Doppl находится на раннем этапе разработки, и точность посадки, внешний вид и детали одежды могут быть не всегда реалистичными.

Недавно Google представила аналогичную функцию примерки в своём сервисе Shopping, но Doppl работает как отдельное приложение. Это может стать популярным развлечением в соцсетях, но, возможно, и инструментом сбора данных о предпочтениях пользователей. Сейчас Doppl доступен на iOS и Android, но только в США.



