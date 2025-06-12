Google перестала публиковать исходники для Pixel, усложнив создание кастомных прошивок

Google прекратила публикацию исходных файлов и драйверов для смартфонов Pixel в рамках проекта AOSP. Это решение затруднит разработку кастомных прошивок для устройств компании, включая LineageOS и GrapheneOS.

В марте 2025 года Google изменила подход к разработке Android и перестала публиковать коммиты в публичных ветках AOSP в реальном времени. Тогда изменение прошло почти незаметно. Однако с выходом Android 16 компания сделала следующий шаг: теперь она больше не выкладывает деревья устройств и бинарные драйверы для своих смартфонов Pixel, которые ранее служили эталоном для AOSP.

AOSP переходит с Pixel на виртуальное устройство

На протяжении многих лет устройства Pixel использовались как эталонные модели для разработки Android с открытым исходным кодом. Google публиковала деревья устройств и бинарные драйверы, что позволяло создавать полноценные прошивки на базе AOSP, включая кастомные ROM.

С Android 16 компания меняет эту практику. Хотя исходный код новой версии уже опубликован, поддерживающие файлы для Pixel отсутствуют. Google объявила, что теперь референсным устройством AOSP станет Cuttlefish — виртуальная платформа Android, не привязанная к конкретному «железу».

Вице-президент и генеральный директор Android-платформы Сеанг Чау опроверг предположения о том, что Google полностью отказывается от AOSP. Он пояснил, что компания стремится к созданию гибкого и доступного решения для разработки, не зависящего от конкретного оборудования.

Разработка кастомных прошивок станет значительно сложнее

До сих пор наличие официальных исходников и драйверов для Pixel значительно упрощало создание кастомных прошивок. Теперь разработчикам придётся прибегать к реверс-инжинирингу, чтобы понять, какие изменения были внесены Google, и адаптировать их в своих сборках.

Отсутствие истории коммитов ядра Android 16 только усложнит задачу. Без доступа к деревьям устройств и бинарным файлам сборка стабильных ROM с поддержкой всех аппаратных функций станет гораздо более трудоёмкой и рискованной.

Хотя кастомные прошивки сегодня уже не столь популярны, как раньше, для проектов вроде LineageOS и GrapheneOS это решение станет серьёзным препятствием. В частности, GrapheneOS первым сообщил об изменении и предположил, что Google намерена вовсе прекратить поддержку AOSP, однако позже эта версия была официально опровергнута.