Google начала масштабное обновление фирменного приложения Phone, внедрив в него элементы дизайна Material 3 Expressive. Это первое крупное визуальное обновление за последние годы, предваряющее релиз Android 16.

Приложение получило переработанный экран входящего вызова с двумя вариантами ответа: «Одиночное касание» и «Горизонтальный свайп». Первый предлагает крупные кнопки «Ответить» и «Отклонить», второй — слайдер в форме капсулы с иконкой телефона в центре.

Новый дизайн экрана вызова

До обновления для ответа на вызов нужно было провести пальцем вверх, а для отклонения — вниз. Новый интерфейс предлагает более наглядный и удобный способ управления входящими звонками. При выборе горизонтального свайпа пользователь может перетащить иконку телефона вправо для ответа и влево для отклонения вызова.

Визуально переработан и экран разговора. Элементы управления стали крупнее и заметнее, имена абонентов — более читаемыми, а фотографии вызывающих — легче узнаваемыми. Нижняя панель с четырьмя вкладками сохранилась, но получила более тёмный фон.





Обновлённые вкладки Recents и Favorites

Раздел «Недавние» обзавёлся фоном со скруглёнными углами и карточным оформлением списка звонков. Каждая запись теперь размещена в отдельной ячейке. При нажатии на неё открываются стандартные действия с контактом.

Аналогичный карточный стиль появился и в разделе «Избранное», а также в интерфейсе набора номера. Сам цифровой блок остался прежним, но область под ним теперь выполнена с закруглёнными углами — это подчёркивает визуальную целостность обновления.





Постепенное распространение обновления

Обновлённый интерфейс внедряется поэтапно и доступен в бета-версии приложения Google Phone под номером 180.0.771769344. Речь идёт о серверной активации, поэтому изменения появляются постепенно — даже при установленной нужной версии.

Переход к Material 3 Expressive в Google Phone стал продолжением редизайна, который уже затронул такие сервисы, как Gmail, Google Keep и главное приложение Google. Таким образом, компания выстраивает единый визуальный стиль в преддверии релиза Android 16.



