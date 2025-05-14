Первым обновление получат смартфоны Pixel, а устройства Samsung — чуть позже.

Компания Google официально подтвердила сроки выхода финальной версии Android 16. Новая ОС начнёт распространяться в июне 2025 года — в первую очередь на устройства линейки Pixel. Об этом сообщил президент Android-направления Самир Самат во время мероприятия The Android Show.

Когда обновится Pixel

Если у вас смартфон или планшет Pixel, следите за обновлениями с начала июня. По данным издания Droid-Life, релиз Android 16 на устройства Google начнётся 3 июня. Это совпадает с предварительными утечками, появившимися ещё до мероприятия.

Google уже выпустила очередную бета-версию — Android 16 Beta 4.1 — в которой устранены критические ошибки, обнаруженные тестировщиками. Это указывает на высокую степень готовности системы к публичному запуску.

Samsung обновится позже — с One UI 8

Устройства Samsung получат Android 16 немного позже — летом. Ожидается, что обновление придёт вместе с фирменной оболочкой One UI 8, запуск которой может совпасть с презентацией новых складных смартфонов: Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Их анонс, по слухам, состоится в июле, и обе модели выйдут сразу с Android 16 «из коробки».

Samsung уже начала тестирование One UI 8, поэтому релиз системы для других устройств бренда, скорее всего, состоится в июле или августе.

А как насчёт других брендов?

Для смартфонов других производителей сроки обновления пока не раскрыты. Однако логика прежних лет подсказывает: как только Android 16 стабильно заработает на всех поддерживаемых моделях Pixel, в течение нескольких недель апдейт начнёт выходить и на другие устройства.