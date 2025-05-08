Google Maps запустил новую функцию для пользователей iOS, которая позволяет автоматически сканировать скриншоты и сохранять найденные на них локации. Эта возможность, работающая на базе Gemini, призвана упростить процесс запоминания интересных мест, найденных в интернете или социальных сетях.

Теперь пользователям не придётся вручную возвращаться к галерее, вспоминать названия и затем вводить их в Google Maps. Приложение автоматически распознает адреса и названия мест на скриншотах и сохранит их в отдельный список.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо обновить Google Maps до последней версии и перейти во вкладку “You”. Там появится новый приватный список под названием “Screenshots”, сопровождаемый короткой демонстрацией работы функции.

Когда вы делаете скриншот, содержащий информацию о локации — например, название ресторана или адрес — Google автоматически распознает эти данные и предложит соответствующую карточку в Google Maps. Далее откроется интерфейс “Review”, где можно выбрать “Save” или “Don’t Save”. Сохранённые места добавляются в список Screenshots, откуда их легко перенести в другие коллекции.

Если вы предоставите приложению доступ ко всем фотографиям (“Allow Access to All Photos”), Google Maps сможет автоматически находить новые скриншоты с локациями и выводить их в виде карусели для удобного просмотра. Также вы можете вручную импортировать изображения из галереи. Под каруселью есть кнопка для включения или отключения авто-сканирования.

Функция уже доступна в Google Maps для iOS (на английском языке в США) и появится на Android позднее.