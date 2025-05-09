На конференции Google I/O 2025, которая пройдет 20-21 мая в Shoreline Amphitheatre в Маунтин-Вью, ожидается множество интересных анонсов и обновлений, особенно в области искусственного интеллекта и мобильных технологий. Вот основные моменты, которые могут быть представлены на мероприятии:

1. Обновления Gemini и искусственный интеллект

Google продолжает активно развивать свои модели искусственного интеллекта Gemini. Ожидается анонс новой модели Gemini Ultra, которая станет флагманом в линейке Gemini. Также могут быть представлены новые подписочные планы, такие как Premium Plus и Premium Pro, которые предложат дополнительные функции для пользователей.

Кроме того, Google может рассказать о своих проектах Astra и Project Mariner, которые направлены на создание мультимодальных ИИ-агентов для выполнения задач в реальном времени и взаимодействия с интернетом от имени пользователя.

2. Android 16

На конференции также будет представлена новая версия операционной системы Android — Android 16. Ожидается, что она принесет улучшенные уведомления и новый язык дизайна Material 3 Expressive, который обеспечит большую отзывчивость интерфейса. Среди других ожидаемых функций — поддержка Auracast для упрощения переключения между Bluetooth-устройствами, новые виджеты для экрана блокировки и улучшенные возможности доступности.

3. Android Show

В этом году Google проводит отдельное мероприятие под названием Android Show, которое состоится за неделю до I/O. Это событие будет посвящено последним обновлениям Android и новым функциям операционной системы.

Помимо основных тем о Gemini и Android, Google также планирует обсудить обновления для Chrome, Google Cloud и Google Play. Возможно, будут представлены новые инструменты разработки для Android и коллекция открытых моделей ИИ под названием Gemma.

Также стоит ожидать сюрпризов в области ИИ, таких как обновление подкаст-генератора NotebookLM или новый инструмент «Видеообзоры», который будет создавать краткие видеорезюме с использованием модели генерации видео Veo 2.