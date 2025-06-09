Компания Google готовится расширить одну из самых полезных функций защиты батареи, ранее эксклюзивную для Pixel 9a. В ближайшее время Battery Health Assistant станет доступна и на других моделях смартфонов Pixel.

Защита батареи теперь не только для Pixel 9a

Pixel 9a стал первым смартфоном Google, получившим Battery Health Assistant — систему, автоматически снижающую максимальное напряжение и ограничивающую заряд аккумулятора для продления срока его службы. Эта функция работает на основе анализа циклов зарядки и ориентирована на долгосрочную защиту элементов питания.

Во время анонса Pixel 9a Google заявила, что Battery Health Assistant появится и на других моделях. Теперь эти планы начинают воплощаться: как сообщает исследователь AssembleDebug, функция была активирована на смартфоне Pixel 9 при помощи модификации приложения Settings Services.

Как работает Battery Health Assistant

Battery Health Assistant не требует вмешательства пользователя. Система самостоятельно регулирует параметры зарядки в зависимости от состояния батареи. Это может привести к немного более длительной зарядке и снижению времени автономной работы, особенно по сравнению с новым устройством, но зато улучшит долговечность аккумулятора.

На Pixel 9a функция включена по умолчанию и не отключается. На других смартфонах пользователи смогут вручную управлять этой опцией: она появится в разделе «Настройки батареи» > «Состояние батареи» > «Защита батареи». При отключении система предупредит о возможном ухудшении долгосрочной производительности устройства.

Когда начнётся обновление

Функция пока не начала распространяться массово, но её наличие в исходном коде приложения Settings Services говорит о скором запуске. Точная информация о совместимых моделях пока отсутствует. Ожидается, что Google начнёт внедрение в ближайшие недели.