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Компания Google готовится расширить одну из самых полезных функций защиты батареи, ранее эксклюзивную для Pixel 9a. В ближайшее время Battery Health Assistant станет доступна и на других моделях смартфонов Pixel.

Содержание
1. Защита батареи теперь не только для Pixel 9a
2. Как работает Battery Health Assistant
3. Когда начнётся обновление

Защита батареи теперь не только для Pixel 9a

Pixel 9a стал первым смартфоном Google, получившим Battery Health Assistant — систему, автоматически снижающую максимальное напряжение и ограничивающую заряд аккумулятора для продления срока его службы. Эта функция работает на основе анализа циклов зарядки и ориентирована на долгосрочную защиту элементов питания.

Во время анонса Pixel 9a Google заявила, что Battery Health Assistant появится и на других моделях. Теперь эти планы начинают воплощаться: как сообщает исследователь AssembleDebug, функция была активирована на смартфоне Pixel 9 при помощи модификации приложения Settings Services.

pixel 9 battery health assistant

Как работает Battery Health Assistant

Battery Health Assistant не требует вмешательства пользователя. Система самостоятельно регулирует параметры зарядки в зависимости от состояния батареи. Это может привести к немного более длительной зарядке и снижению времени автономной работы, особенно по сравнению с новым устройством, но зато улучшит долговечность аккумулятора.

На Pixel 9a функция включена по умолчанию и не отключается. На других смартфонах пользователи смогут вручную управлять этой опцией: она появится в разделе «Настройки батареи» > «Состояние батареи» > «Защита батареи». При отключении система предупредит о возможном ухудшении долгосрочной производительности устройства.

Когда начнётся обновление

Функция пока не начала распространяться массово, но её наличие в исходном коде приложения Settings Services говорит о скором запуске. Точная информация о совместимых моделях пока отсутствует. Ожидается, что Google начнёт внедрение в ближайшие недели.

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