Google тестирует новую закреплённую панель для ответов в Gmail на Android. Она заменяет прошлогодний дизайн с «быстрым ответом» и делает взаимодействие с письмами более прямолинейным.

Новая панель размещается в нижней части экрана и всегда остаётся на виду во время чтения письма. На ней расположены кнопки «Ответить», «Ответить всем», «Переслать» и реакции с эмодзи. Раньше эти действия появлялись только в самом конце письма, теперь же доступны сразу — без лишней прокрутки.

Ранее Gmail уже предлагал похожий интерфейс — в августе 2024 года для Android вышло обновление с функцией быстрого ответа. Она позволяла писать сообщение прямо внутри письма, не теряя контекст. Однако решение оказалось нестабильным и позже было отключено для бизнес-пользователей Google Workspace из-за проблем с производительностью. В личных аккаунтах оно ещё какое-то время оставалось.

Теперь и эта функция, похоже, уходит в прошлое. Обновлённый интерфейс — более простой и надёжный. Да, он немного уменьшает доступную область просмотра, особенно если у вас включены вкладки Google Chat или Meet, но панель остаётся на экране при прокрутке, что повышает удобство работы с письмами.

На момент написания заметки новая панель появилась примерно на половине устройств с Gmail версии 2025.05.04.x. Это может говорить о поэтапном развёртывании обновления, которое в ближайшее время станет доступным для всех пользователей Android.