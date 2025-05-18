Приложение позволяет настраивать производительность игр и управлять графикой.

Компания Samsung расширила доступность инструмента Game Booster+ — теперь его можно официально установить через Galaxy Store на смартфоны и планшеты с One UI 7. Ранее утилита была доступна только в Южной Корее. Сейчас приложение появилось, в том числе, в индийском регионе под номером версии 1.0.00.22 и объёмом 7,54 МБ.

Game Booster+ совместим только с устройствами, работающими под управлением Android 15 и оболочки One UI 7.0. Его функции доступны во всех странах, где официально поддерживается Good Lock. Среди подтверждённых устройств — флагман Galaxy S23 Ultra.

Game Booster+ предлагает расширенные настройки оптимизации игр. В числе главных функций — переназначение кнопок контроллера с возможностью сохранить до четырёх индивидуальных профилей под разные жанры. Также можно активировать Game Booster GPU для каждой игры отдельно, чтобы задействовать максимум графических возможностей устройства.

Особое внимание в Game Booster+ уделено настройке текстур. Пользователь может выбрать приоритет между высоким качеством графики и высокой частотой кадров. Есть и функция Pre Transfer, которая активирует оптимизации для игр с поддержкой Vulkan API, улучшая производительность.

Инструмент также позволяет классифицировать любое приложение как игру, что может ускорить его работу за счёт приоритетной обработки системой. Это может быть полезно, например, для ресурсоёмких визуальных редакторов или потоковых клиентов.

С учётом того, что One UI 7.0 уже вышла на многих моделях Galaxy, включая флагманские и некоторые устройства среднего класса, утилита Game Booster+ станет доступной для широкой аудитории пользователей.