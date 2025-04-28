Samsung начала распространять обновление One UI 7 для серии Galaxy S22. Первым доступ к новой версии прошивки получили пользователи в Южной Корее. В ближайшие дни апдейт может стать доступным и в других странах.

Какие модели получили обновление

Обновление One UI 7 уже доступно для следующих устройств:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Размер обновления составляет 4,4 ГБ. Оно включает в себя последнюю версию патча безопасности и ряд новых функций интерфейса.

Установить обновление можно через меню Настройки → Обновление ПО → Загрузка и установка.

Что нового в One UI 7

One UI 7 приносит множество изменений в пользовательский опыт на устройствах Samsung Galaxy. Среди основных нововведений:

Now Bar — новая форма отображения активностей, таких как воспроизведение медиа или таймеры, в статус-баре и на экране блокировки.

— новая форма отображения активностей, таких как воспроизведение медиа или таймеры, в статус-баре и на экране блокировки. Плавные анимации — улучшенная отзывчивость и переходы между элементами интерфейса.

— улучшенная отзывчивость и переходы между элементами интерфейса. Настраиваемая шторка уведомлений — больше возможностей для персонализации панели быстрого доступа.

— больше возможностей для персонализации панели быстрого доступа. Виджеты экрана блокировки — возможность добавлять функциональные элементы прямо на экран блокировки.

— возможность добавлять функциональные элементы прямо на экран блокировки. Обновлённый интерфейс камеры — упрощённое управление основными функциями.

Полный список изменений пока не опубликован. Однако, согласно информации, серия Galaxy S22 не получит некоторые функции на базе искусственного интеллекта, которые появятся на будущих Galaxy S25, например, функцию Audio Eraser. Это ожидаемо, поскольку в прошлом году аналогичная ситуация была с Galaxy S21 и обновлением One UI 6.1 для Galaxy S24.

Когда ждать обновление в других странах

На данный момент обновление распространяется только в Южной Корее. Ожидается, что в другие регионы One UI 7 для Galaxy S22 поступит в течение ближайших дней. Следите за официальными уведомлениями Samsung о начале глобального распространения.