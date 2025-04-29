Mozilla продолжает развивать мобильную версию Firefox, и новое обновление приносит долгожданное нововведение для владельцев Android-планшетов. Начиная с версии 138, браузер будет по умолчанию отображать сайты в десктоп-режиме — без ограничений и требований к устройству.

Десктоп-режим на планшетах: без исключений

Ранее Google внедрила аналогичную функцию в Chrome для Android, но она работала далеко не на всех устройствах. Чтобы получить автоматический десктоп-режим, планшет должен был иметь минимум 8 ГБ оперативной памяти и экран от 10 дюймов. Всем остальным приходилось включать его вручную — и делать это заново при каждом сеансе.

Firefox решил отказаться от подобных ограничений. В новой версии браузера десктоп-режим активируется по умолчанию на всех планшетах, независимо от характеристик. Это особенно актуально для пользователей с крупными экранами, где мобильная версия сайта зачастую выглядит неудобно и перегруженно.

Если новый режим вам не подходит, его всегда можно отключить — соответствующая настройка доступна на странице параметров сайта (Site Settings).

Другие нововведения Firefox 138

Кроме автоматического десктоп-режима, обновление принесло ещё ряд полезных улучшений:

Загрузки : теперь на странице скачанных файлов можно не только открыть документ, но и сразу поделиться им или ссылкой на источник. Все загрузки группируются по дате, а также доступны фильтры по категориям.

: теперь на странице скачанных файлов можно не только открыть документ, но и сразу поделиться им или ссылкой на источник. Все загрузки группируются по дате, а также доступны фильтры по категориям. Закладки: появилась возможность сортировать закладки и закреплять папки, чтобы быстрее находить часто используемые сайты.

Обновление уже распространяется через Google Play. Полный список изменений доступен на официальном сайте Mozilla.