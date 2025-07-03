Пользователи в Европейском союзе до сих пор ждут возможность зеркалирования iPhone на Mac, и, похоже, в ближайшее время не получат и функцию Live Activities. Причиной этому стали строгие правила Евросоюза, действующие в рамках Закона о цифровых рынках (DMA).

В недавнем заявлении президент юридического департамента Apple Кайл Андеер сообщил, что некоторые из новых функций iOS 26 могут быть отложены для пользователей в ЕС или вовсе не появиться. Также ходят разговоры о том, что жители Европы могут потерять доступ к AirDrop.

По словам Apple, DMA наносит вред компании, поскольку обязывает делиться своими технологиями с другими участниками рынка. Кроме того, требования по обеспечению конфиденциальности, предусмотренные DMA, Apple считает нереалистичными и направленными на поддержку определённых компаний.

Купертино также вновь подчеркнуло, что Meta* использует положения DMA в своих интересах и требует доступ к технологиям и пользовательским данным, которые не связаны с основными сервисами Facebook* или Instagram*. В то же время Apple вынуждена откладывать запуск новых продуктов и функций, потому что ей сложно соответствовать всем правилам, которые, по мнению компании, применяются избирательно и не ко всем фирмам.





Официальная позиция Apple заключается в том, что DMA создан не ради защиты пользователей, а в интересах отдельных компаний — в том числе европейских.

Интересно, что Apple открыто противостоит регулирующим органам ЕС, но при этом охотно выполняет все требования китайского правительства. В любом случае, остаётся надеяться, что Apple и Евросоюз смогут договориться — ведь в конечном итоге страдают обычные пользователи, которые платят столько же, а иногда и больше, чем жители США, но получают меньше возможностей.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.