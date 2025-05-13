В сервисе Duolingo меняется один из главных элементов геймплея: вместо привычных «сердец» теперь будет использоваться система энергии. По словам разработчиков, этот шаг направлен на то, чтобы мотивировать пользователей продолжать обучение, а не наказывать за ошибки. Нововведение уже начало внедряться в приложении для iOS, а Android-версия получит его позже в этом году.

Почему Duolingo меняет механику?

В старой системе пользователь терял одно сердце за каждую ошибку в уроке. Если вы теряли все пять, приходилось либо ждать, либо смотреть рекламу, либо платить внутриигровой валютой (Gems) за восстановление.

Теперь всё устроено иначе:

У каждого пользователя будет 25 единиц энергии .

. За каждое упражнение тратится одна энергия.

Ошибка также забирает одну энергию, но бонусы за успешные серии заданий позволяют её восполнять.

позволяют её восполнять. Подписчики Super Duolingo и Duolingo Max, как и раньше, получают безлимитный доступ — теперь к энергии, а не сердцам.

«Старая система могла остановить пользователя уже на первом упражнении дня. Новая не блокирует обучение из-за пары ошибок», — говорит старший инженер Duolingo Мозес Уэйн.

Эффект уже заметен

По словам команды, метрики вовлечённости пользователей значительно выросли. Люди проходят больше уроков, тратят больше времени в приложении и реже чувствуют фрустрацию. Новый подход фокусируется на поощрении, а не наказании.

«Мы хотели не просто устранить раздражение от ошибок, но и немного усилить игровую составляющую приложения», — добавил Уэйн.

Пока только на iOS

Система энергии уже начала поэтапно внедряться на iOS, и завершение развертывания займёт несколько недель. На Android всё останется по-старому до конца 2025 года, и синхронизации между платформами пока не будет.

Это значит, что если вы учите языки одновременно на Android и iPhone, вы столкнётесь с двумя разными механиками.

Duolingo становится «AI-first»

Недавно в компании заявили, что делают ставку на искусственный интеллект: за счёт генеративных моделей Duolingo удвоил количество доступных языков, а новые функции (включая объяснения грамматики и переводов) также строятся на базе ИИ.