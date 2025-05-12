В бета-версии Google Messages появился баг, из-за которого исчезают фотографии контактов. Это визуальное нарушение пока затрагивает лишь часть пользователей, но делает использование приложения заметно менее удобным.

Жалобы начали появляться на форумах и в соцсетях: аватары в списке чатов пропадают, и вместо них отображаются только инициалы. При этом в стандартном приложении «Контакты» все фотографии остаются на месте, что указывает на проблему именно в Google Messages.

Не первый баг, но более заметный

Подобные сбои уже случались раньше, но были единичными — исчезали 1–2 фото из общего списка. На этот раз баг выглядит масштабнее: на скриншотах, которыми делятся пользователи, не видно ни одного изображения, только буквы.

Судя по обсуждениям на портале TechIssuesToday, проблема возникла после установки последней бета-версии Google Messages с номером сборки 20250505_04_RC00. Причём даже стандартные шаги по устранению ошибок не помогают: ни очистка кеша, ни переустановка приложения, ни перезагрузка устройства.

Один из пользователей пишет: «Удалил обновления — фото вернулись. Но утром всё снова пропало».

Что можно сделать сейчас

Хотя баг не затрагивает стабильную версию Google Messages, страдают именно участники бета-программы. Для временного решения Google рекомендует выйти из тестирования:

Откройте страницу Google Messages в Play Store.

Пролистайте вниз до блока «Вы участвуете в бета-тестировании».

Нажмите «Выйти» и подтвердите действие.

После этого обновите приложение до стабильной версии.

Некоторым пользователям это уже помогло — фотографии вернулись.

Проблемы на фоне предыдущих сбоев

Интересно, что сбой с отображением фото появился всего через два месяца после другого бага в Google Messages: тогда пользователи получали системное уведомление об обновлении Google Play Services, которого на деле не существовало. Этот баг также нарушал работу приложений, включая обмен сообщениями.

Пока официального комментария от Google по новому багу не поступало.