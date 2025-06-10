Apple объявила о прекращении полноценной поддержки Rosetta 2 в будущей версии macOS 28. Эта технология, обеспечивающая запуск приложений, созданных для процессоров Intel, на компьютерах с чипами Apple Silicon, останется доступна только в ограниченном виде — исключительно для старых игр, зависящих от Intel-архитектуры.

Поддержка Intel-приложений завершится в macOS 27

Rosetta 2 была представлена вместе с первыми Mac на базе Apple Silicon как временное решение для перехода от архитектуры x86 к ARM. Она автоматически транслирует инструкции приложений, написанных для процессоров Intel, в формат, совместимый с чипами Apple. В компании подчеркнули, что Rosetta 2 оставалась важным инструментом для разработчиков, чтобы завершить перенос программ на новую платформу.

Теперь Apple официально подтвердили, что Rosetta 2 будет доступна в полном объеме только до выхода macOS 27 включительно. С выходом macOS 28 останется лишь часть функций Rosetta, предназначенная для поддержки «старых, неподдерживаемых игровых проектов, построенных на Intel-фреймворках».

Таким образом, разработчики, еще не завершившие миграцию на ARM, должны успеть адаптировать свои приложения до появления новой версии macOS в следующем году.

macOS Tahoe станет последней системой для Intel-компьютеров

Apple также подтвердила, что macOS Tahoe станет последним релизом настольной операционной системы с поддержкой компьютеров на базе Intel. При этом пользователи таких устройств продолжат получать обновления безопасности в течение последующих трёх лет.

Список совместимых моделей с macOS Tahoe среди Intel-компьютеров включает:

16-дюймовый MacBook Pro (2019 года)

13-дюймовый MacBook Pro (2020 года, с четырьмя портами Thunderbolt 3)

27-дюймовый iMac (2020 года)

Mac Pro (2019 года)

Таким образом, завершение эпохи Intel в экосистеме Apple выходит на финишную прямую. Компания продолжает стратегический переход к полной унификации аппаратной архитектуры под чипы собственного производства.