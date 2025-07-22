Публичные бета-версии новых операционных систем Apple могут стать доступны уже 23 июля. Об этом свидетельствует утечка номеров сборок, опубликованная анонимным источником с проверенной репутацией.

Номера сборок указывают на скорый релиз

Анонимный аккаунт в X, ранее неоднократно публиковавший точные данные о сборках программных продуктов Apple, сегодня раскрыл номера четвёртых бета-версий для разработчиков сразу нескольких операционных систем компании:

iOS 26 и iPadOS 26 beta 4 — 23A5297i

macOS 26 beta 4 — 25A5316i

tvOS 26 и HomePod Software 26 beta 4 — 23J5316g

watchOS 26 beta 4 — 23R5317g

visionOS 26 beta 4 — 23M5300g

По традиции, этот источник публикует номера за день до официального выхода. Следовательно, четвёртые бета-версии для разработчиков ожидаются 22 июля. А уже 23 июля, как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, Apple, вероятно, представит первые публичные бета-версии iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 и других систем.

При этом на сайте Apple отмечено, что публичная версия beta visionOS 26 выпущена не будет.





macOS 26 появилась раньше срока

Ранее сегодня Apple по ошибке открыла доступ к публичной бете macOS 26 для части пользователей. Сборка оказалась идентичной четвёртой версии для разработчиков — 25A5316i. Это подтверждает предположение, что будущие публичные версии ОС будут соответствовать четвёртым бета-сборкам.

Компания уже сообщала, что публичные беты станут доступны в июле, но конкретные даты не называла. Теперь же, судя по утечке и действиям Apple, релиз ожидается в ближайшие дни.





Бета-прошивка выйдет и для AirPods

Также Apple планирует выпустить публичную бета-версию новой прошивки для наушников AirPods. Это будет первое масштабное тестирование обновлённого программного обеспечения для устройств этого класса.

Любой желающий может бесплатно зарегистрироваться в программе Apple Beta Software Program и получить доступ к публичным бета-версиям. Перед установкой рекомендуется создать резервную копию данных — бета-сборки могут содержать ошибки.



