Apple открыла доступ к первым публичным бета-версиям своих будущих операционных систем, включая iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 и tvOS 26. Ключевым визуальным новшеством стала новая концепция дизайна под названием Liquid Glass.

Liquid Glass — это фирменный стиль с элементами прозрачности и визуальных эффектов, вдохновлённый интерфейсом visionOS. В бета-версиях заметно, как Apple экспериментирует с полупрозрачными слоями, переработанным Центром управления и более «глубоким» визуальным восприятием. Компания уже внесла изменения в настройки прозрачности по сравнению с первой версией для разработчиков, что делает систему визуально более сбалансированной.

Кроме визуальных обновлений, Apple также изменила схему наименования систем: все версии теперь заканчиваются числом 26. Это отражает подход автомобильной индустрии, где модели получают обозначение следующего календарного года. Новый принцип, по мнению компании, упростит понимание актуальности прошивки для пользователей.

Установить публичные бета-версии можно на совместимых устройствах через профиль участника программы тестирования Apple. Однако, как и всегда с ранними сборками, пользователям рекомендуется быть готовыми к возможным багам и нестабильной работе системы.



