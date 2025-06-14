Apple неожиданно представила исправленную версию iOS 26 Developer Beta 1, чтобы устранить критическую ошибку, связанную с питанием. Проблема могла привести к тому, что устройство отображало значок низкого заряда и переставало включаться после установки первой тестовой сборки.

Обновление касается моделей iPhone 15 и iPhone 16. Пользователи iPhone 11–14 тоже могут установить первую бету, но они не подвержены указанной проблеме. Смартфоны до iPhone 11 не поддерживают новую систему и не получают iOS 26.

В чём суть ошибки и кто в зоне риска

Первая версия iOS 26 Developer Beta вышла сразу после презентации Apple 9 июня на WWDC. Однако вскоре выяснилось, что при установке прошивки на iPhone 15 или iPhone 16 устройство может «зависнуть» с иконкой низкого заряда и не включаться. Именно для устранения этого бага Apple выпустила доработанную сборку в тот же день.

Обновление предотвращает сбой, который потенциально мог привести к «окирпичиванию» устройства. На моделях iPhone 11–14 проблема не возникает, несмотря на совместимость с бета-версией.

Как установить iOS 26 Developer Beta

Apple больше не требует платной регистрации разработчика — любой пользователь совместимого iPhone может получить доступ к iOS 26 Developer Beta. Чтобы установить обновление, нужно:

Зайти в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО»

Перейти в раздел «Бета-обновления»

Выбрать «iOS 26 Developer Beta» и убедиться, что стоит галочка

Вернуться на экран обновления и следовать инструкциям

Перед установкой рекомендуется создать резервную копию устройства.

Если iOS 26 Developer Beta уже установлена, достаточно проверить обновления — система предложит загрузить исправленную версию.

Когда ждать публичную и финальную версии

Ожидается, что iOS 26 Public Beta выйдет в июле, а стабильный релиз системы состоится в сентябре вместе с презентацией линейки iPhone 17. В неё войдёт и iPhone 17 Air — тонкий смартфон, который заменит серию Plus.

Главное визуальное нововведение iOS 26 — дизайн Liquid Glass. Интерфейс стал полупрозрачным, с динамическими эффектами света и глубины, что создаёт цельный и современный облик системы.