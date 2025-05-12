Apple выпустила обновление iPadOS 18.5 — и, как это часто бывает на завершающем этапе жизненного цикла ОС, нововведений в нём немного. Основной акцент сделан на исправлении ошибок и синхронизации с функциями iOS 18.5.

Никаких уникальных фич специально для iPad в этом релизе не появилось. Apple явно сосредоточила усилия на подготовке будущих AI-функций, связанных с Apple Intelligence, но их релиз отложили. В итоге iPadOS 18.5 получилась скромной.

Что нового в iPadOS 18.5

Несмотря на общий минимализм, обновление всё же содержит несколько новшеств:

Новые обои ;

; Уведомление для родителей — теперь, если ребёнок использует код Screen Time, родитель получит уведомление;

— теперь, если ребёнок использует код Screen Time, родитель получит уведомление; Обновление приложения Apple TV: возможность завершить покупку через iPhone при использовании Apple TV на сторонних устройствах (раньше это работало только с Apple TV 4K).

И всё. На этом список изменений, по сути, заканчивается.

Как установить iPadOS 18.5

Хотя обновление небольшое, установка рекомендуется — как минимум ради стабильности и безопасности. Если у вас включены автоматические обновления, оно установится в течение нескольких ночей. Но вы можете обновить систему вручную:

Откройте Настройки. Перейдите в раздел Основные → Обновление ПО. Нажмите на Загрузить и установить iPadOS 18.5.

Убедитесь, что устройство подключено к зарядке или заряжено более чем на 50%.