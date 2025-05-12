Apple выпустила обновление iPadOS 18.5 — и, как это часто бывает на завершающем этапе жизненного цикла ОС, нововведений в нём немного. Основной акцент сделан на исправлении ошибок и синхронизации с функциями iOS 18.5.
Никаких уникальных фич специально для iPad в этом релизе не появилось. Apple явно сосредоточила усилия на подготовке будущих AI-функций, связанных с Apple Intelligence, но их релиз отложили. В итоге iPadOS 18.5 получилась скромной.
Что нового в iPadOS 18.5
Несмотря на общий минимализм, обновление всё же содержит несколько новшеств:
- Новые обои;
- Уведомление для родителей — теперь, если ребёнок использует код Screen Time, родитель получит уведомление;
- Обновление приложения Apple TV: возможность завершить покупку через iPhone при использовании Apple TV на сторонних устройствах (раньше это работало только с Apple TV 4K).
И всё. На этом список изменений, по сути, заканчивается.
Как установить iPadOS 18.5
Хотя обновление небольшое, установка рекомендуется — как минимум ради стабильности и безопасности. Если у вас включены автоматические обновления, оно установится в течение нескольких ночей. Но вы можете обновить систему вручную:
- Откройте Настройки.
- Перейдите в раздел Основные → Обновление ПО.
- Нажмите на Загрузить и установить iPadOS 18.5.
Убедитесь, что устройство подключено к зарядке или заряжено более чем на 50%.