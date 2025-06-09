На конференции WWDC 2025 Apple представила новую версию Xcode — мощную среду разработки, которая теперь включает интеграцию ChatGPT для автоматизации кодирования, создания документации и выполнения различных задач. Компания также объявила о возможности использования API-ключей для подключения моделей искусственного интеллекта от сторонних поставщиков, что расширяет возможности разработчиков в создании интеллектуальных решений внутри Xcode.

В официальном блоге Apple отмечается: «Разработчики могут напрямую подключать модели искусственного интеллекта к своему программному обеспечению для написания кода, тестирования, документирования, итераций по дизайну, исправления ошибок и многого другого».

Благодаря новой функции разработчики могут использовать инструменты для предварительного просмотра кода и выполнения других задач прямо в Xcode. Использование ChatGPT стало проще: разработчики могут работать с ним без необходимости создавать отдельную учетную запись, а платные пользователи — подключать свои аккаунты для увеличения лимитов.

Кроме того, Apple запустила платформу Foundation Models, которая предоставляет доступ к ИИ-моделям компании, работающим непосредственно на устройствах. Для этого достаточно всего трех строк кода. Также реализована возможность запуска локальных моделей на устройствах Apple с кремнием, что обеспечивает высокую производительность и безопасность.

В рамках стратегического развития в области ИИ ходили слухи о партнерстве с компанией Anthropic для создания программного обеспечения vibe. Однако в итоге Apple сделала выбор в пользу ChatGPT, что подчеркивает предпочтение компании к проверенным решениям.

Стоит отметить, что в прошлом году Apple продемонстрировала помощника по кодированию Swift Assist для Xcode, однако он не получил широкого распространения. Новые инициативы показывают стремление Apple сделать инструменты разработки более интеллектуальными и доступными для всех разработчиков.