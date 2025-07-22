В iOS 26 beta 4 компания Apple вновь усилила визуальный эффект Liquid Glass. После снижения его интенсивности в предыдущей сборке, интерфейс получил более прозрачный и «жидкий» вид, приближенный к первоначальному замыслу.

В iOS 26 beta 3 дизайн стал менее прозрачным

Третья бета-версия iOS 26 заметно изменила визуальный стиль Liquid Glass, из-за чего тестировщики прозвали его Frosted Glass — эффект «запотевшего стекла» стал доминирующим. Многие пользователи выразили разочарование таким отходом от оригинального «жидкого» дизайна.

На фоне критики Apple пошла на корректировку. В iOS 26 beta 4 компания частично вернула прежнюю прозрачность элементов интерфейса. Особенно это заметно в панели вкладок App Store, которая вновь позволяет различать контент под собой.

Новый баланс визуального оформления

Сравнение бета-версий 2, 3 и 4 показывает очевидные изменения. В beta 2 и beta 4 панель вкладок выглядит значительно более прозрачной, чем в beta 3, где уровень непрозрачности был увеличен. Таким образом, дизайн в beta 4 стал компромиссом между насыщенным визуальным эффектом ранних версий и приглушённой эстетикой предыдущей сборки.





Такая практика соответствует стратегии Apple — компания традиционно использует бета-цикл для постепенной шлифовки пользовательского интерфейса. Похожее обновление затронуло и приложение «Фото»: в beta 4 панель навигации снова выглядит более «жидкой» и визуально лёгкой.

Что дальше

Сегодняшний выпуск iOS 26 beta 4 предназначен для разработчиков. Публичная версия обновления ожидается в ближайшие дни. Решение Apple вернуть усиленный Liquid Glass свидетельствует о стремлении компании сохранить изначальный визуальный стиль, а не переходить к более нейтральному «матовому» оформлению.



