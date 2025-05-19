Изменение готовится в рамках адаптации к законам Digital Markets Act и Digital Services Act.

Apple работает над функцией, которая позволит пользователям iPhone в странах ЕС установить стороннего голосового помощника по умолчанию вместо Siri. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки.

Это изменение — часть более широкой стратегии Apple по соблюдению европейских антимонопольных норм, включая Digital Markets Act (DMA) и Digital Services Act (DSA). По информации источников, пользователи смогут выбрать альтернативного помощника, который будет работать на системном уровне — без участия Siri как посредника.

В качестве примеров возможных помощников называются Google Assistant, ChatGPT и другие ИИ-решения, включая китайский DeepSeek. Сейчас Siri уже может переадресовывать запросы в ChatGPT, но эта функция работает как промежуточное звено. Новое решение сделает стороннего помощника основным интерфейсом взаимодействия с голосом.

Пока неизвестно, когда функция станет доступна. Apple, как правило, не торопится внедрять изменения, продиктованные регулированием, и старается сохранить контроль над экосистемой. Вероятно, для запуска потребуется дополнительное давление со стороны регулирующих органов Евросоюза.