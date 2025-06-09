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На WWDC 2025 Apple представила iPadOS 26 — крупнейшее обновление системы за всю историю iPad. Новый релиз делает планшет ещё более гибким инструментом для работы с файлами, мультимедиа и многозадачностью.

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По словам компании, это «революционный шаг в области продуктивности». В iPadOS 26 появился переработанный оконный интерфейс в стиле macOS: приложения можно разворачивать в окнах, менять их размер, перемещать, выстраивать в плитку у краёв экрана и переключаться между ними через новый режим Exposé. Постоянная строка меню теперь доступна в верхней части экрана. Указатель мыши стал острым, как на Mac, а не круговым.

Содержание
1. Обновления в Files и Preview
2. Работа с аудио и видео, фоновая запись и AirPods
3. Фоновые задачи и автоматизация
4. Поддержка Apple Intelligence и нового дизайна

Обновления в Files и Preview

Файловая система получила масштабное обновление. В приложении Files появилась поддержка List View, возможность размещать папки в Dock, выбирать стандартные приложения для конкретных типов файлов и использовать те же настройки папок, что и на Mac. Все изменения синхронизируются между устройствами.

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Также на iPad теперь доступно приложение Preview — с возможностью просматривать и редактировать PDF-файлы, заполнять формы и оставлять пометки с помощью Apple Pencil.

Работа с аудио и видео, фоновая запись и AirPods

iPadOS 26 приносит расширенные инструменты для работы с медиаконтентом. Пользователи могут записывать аудио и видео в высоком качестве прямо с iPad, в том числе во время видеозвонков. Система локально сохраняет запись со стороны пользователя, устраняя эхо и сохраняя чистый звук. Все участники могут поделиться своими локальными записями.

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AirPods можно использовать для старта записи — достаточно удерживать наушник. Поддерживается выбор различных входов аудио по приложениям и веб-сайтам, а также изоляция голоса и запись «студийного» качества.

Фоновые задачи и автоматизация

Благодаря обновлённому Background Tasks API, iPad может выполнять ресурсоёмкие процессы в фоновом режиме. Такие задачи отображаются как Live Activities и продолжают выполняться без прерываний. Это открывает разработчикам путь к созданию более сложных рабочих процессов.

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Поддержка Apple Intelligence и нового дизайна

Как и iOS 26, система получила поддержку Apple Intelligence, обновлённую экран блокировки и переработанные приложения. Новый интерфейс и улучшенная многозадачность работают как на самом iPad, так и при подключении внешних дисплеев.

Apple заявляет, что iPadOS 26 — это «новый уровень мобильной продуктивности», раскрывающий потенциал iPad как профессионального устройства.

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