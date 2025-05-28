Apple изменит схему нумерации обновлений своих операционных систем. Как сообщает Bloomberg, на конференции WWDC в июне компания представит новую версию iOS под названием iOS 26, а не iOS 19, как ожидалось ранее.
Apple объясняет это стремлением к унификации брендов и упрощению восприятия обновлений для пользователей и разработчиков. Новая схема будет отражать не внутреннюю логику версий, а год выпуска, по аналогии с автопроизводителями: например, модель 2026 года может выходить в 2025-м.
Помимо iOS, изменения затронут и другие системы компании. На WWDC 2025 будут представлены:
- iOS 26 (вместо iOS 19),
- macOS 26 (вместо macOS 16),
- iPadOS 26 (вместо iPadOS 19),
- watchOS 26 (вместо watchOS 12),
- tvOS 26 (вместо tvOS 19),
- visionOS 26 (вместо visionOS 3).
Как сообщает Bloomberg, эта мера направлена на создание единой экосистемы и улучшение узнаваемости платформ Apple.
Что это значит для пользователей
Изменение нумерации позволит быстрее ориентироваться в версиях систем и избежать путаницы между платформами. Ранее, например, существовала заметная несогласованность: iOS 18, macOS 15 и watchOS 12.
Кроме того, Apple готовит масштабный редизайн интерфейсов всех систем, который будет представлен одновременно с обновлёнными названиями. Это часть общей стратегии по улучшению визуального и функционального единства устройств Apple.
Ожидается, что iOS 26 будет представлена на WWDC 2025, а финальный релиз состоится осенью. Также обсуждается возможность изменения схемы названий для новых моделей iPhone: возможно, в этом году будет анонсирован iPhone 26 вместо iPhone 17.