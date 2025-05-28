Apple изменит схему нумерации обновлений своих операционных систем. Как сообщает Bloomberg, на конференции WWDC в июне компания представит новую версию iOS под названием iOS 26, а не iOS 19, как ожидалось ранее.

Apple объясняет это стремлением к унификации брендов и упрощению восприятия обновлений для пользователей и разработчиков. Новая схема будет отражать не внутреннюю логику версий, а год выпуска, по аналогии с автопроизводителями: например, модель 2026 года может выходить в 2025-м.

Помимо iOS, изменения затронут и другие системы компании. На WWDC 2025 будут представлены:

iOS 26 (вместо iOS 19),

macOS 26 (вместо macOS 16),

iPadOS 26 (вместо iPadOS 19),

watchOS 26 (вместо watchOS 12),

tvOS 26 (вместо tvOS 19),

visionOS 26 (вместо visionOS 3).

Как сообщает Bloomberg, эта мера направлена на создание единой экосистемы и улучшение узнаваемости платформ Apple.

Что это значит для пользователей

Изменение нумерации позволит быстрее ориентироваться в версиях систем и избежать путаницы между платформами. Ранее, например, существовала заметная несогласованность: iOS 18, macOS 15 и watchOS 12.

Кроме того, Apple готовит масштабный редизайн интерфейсов всех систем, который будет представлен одновременно с обновлёнными названиями. Это часть общей стратегии по улучшению визуального и функционального единства устройств Apple.

Ожидается, что iOS 26 будет представлена на WWDC 2025, а финальный релиз состоится осенью. Также обсуждается возможность изменения схемы названий для новых моделей iPhone: возможно, в этом году будет анонсирован iPhone 26 вместо iPhone 17.