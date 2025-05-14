Apple делает свои устройства ещё доступнее для всех — в iOS 19, macOS и других системах появятся десятки новых функций, созданных специально для людей с ограниченными возможностями. От улучшенной поддержки брайлевских дисплеев до «пищевых ярлыков» доступности в App Store — обновления охватывают все экосистемы компании.

App Store получит «ярлыки» для приложений

Одна из самых заметных новинок — Accessibility Nutrition Labels, или «ярлыки» доступности. Это специальные метки, которые будут показывать, какие функции доступности поддерживает приложение — ещё до его установки.

Пользователь сразу увидит, есть ли в приложении поддержка VoiceOver, масштабируемого текста, субтитров, высококонтрастного интерфейса или управления голосом. Эти ярлыки появятся по всему миру в App Store и помогут людям с инвалидностью осознанно выбирать нужные приложения.

Как отметил глава Американского фонда слепых Эрик Бриджес, это «большой шаг вперёд» и важный стандарт прозрачности, который должен стать отраслевой нормой.

Braille Access превратит iPhone и Mac в брайлевские устройства

Apple также представила Braille Access — новую систему, превращающую iPhone, iPad, Mac и Vision Pro в полнофункциональное брайлевское устройство. С помощью встроенного ввода по Брайлю или подключённой клавиатуры можно будет работать с любым приложением, вести заметки, выполнять математические расчёты с использованием Nemeth Braille (особый формат, используемый в школах).

Кроме того, устройство сможет напрямую открывать файлы в формате BRF — это откроет доступ к огромному числу книг и документов, созданных ранее на брайлевских дисплеях. Поддерживается и прямая транскрипция речи в текст на брайлевских дисплеях благодаря встроенной функции Live Captions.

Magnifier появится на Mac

Функция Magnifier, известная пользователям iPhone и iPad с 2016 года, теперь станет доступна и на Mac. С её помощью можно использовать встроенную или подключённую камеру, чтобы читать документы, увеличивать текст на доске или смотреть на объекты крупным планом.

Функция Desk View позволит одновременно видеть лицо пользователя и вид с камеры над столом — это удобно для онлайн-уроков и презентаций.

Новый Accessibility Reader и поддержка персонального голоса

Apple также улучшает Accessibility Reader — теперь он позволит настраивать шрифты, цвета и межстрочные интервалы для удобства чтения. Эта функция встроена в Magnifier и работает на всех платформах: iOS, iPadOS и macOS.

Функция Personal Voice получила обновление: теперь достаточно записать 10 фраз, чтобы создать реалистичный голос на базе ИИ. Это особенно важно для людей, теряющих способность говорить — они смогут сохранить «свой» голос для общения. Новая версия также поддерживает испанский язык (Мексика).

Обновления Vision Pro

Гарнитура Vision Pro получит расширенные функции Zoom — увеличивать можно будет не только интерфейс, но и реальное окружение. Это значительно улучшит взаимодействие для пользователей с низким зрением.

Когда ждать?

Часть новых функций доступности Apple может быть продемонстрирована на презентации WWDC 2025, которая пройдёт 9 июня в 10:00 по времени Калифорнии (20:00 МСК). Тогда же, возможно, компания раскроет больше деталей о релизе iOS 19 и других систем.