Apple, вероятно, перейдет к новой схеме именования своих операционных систем, начав с iOS 26. По данным Bloomberg, компания представит iOS 26 на конференции WWDC 2025, которая пройдет в июне.

iOS 26 заменит iOS 19: что известно

Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple собирается привязать номера версий операционных систем к календарным годам, как это делают автопроизводители. Например, iOS 26 будет актуальной версией для 2026 года, хотя официально выйдет в сентябре 2025 года. Эта система позволит унифицировать нумерацию всех платформ Apple.

Информацию Гурмана подтвердил Марко Живкович из AppleInsider. В своем посте на X он написал:

«Я могу независимо подтвердить, что брендирование версий под номером ‘26’ действительно существует».

По его словам, Apple уже тестирует эту схему: некоторые внутренние сборки macOS по-прежнему помечаются как macOS 16, но другие — уже как macOS 26.

Ожидаемые названия операционных систем Apple на WWDC 2025:

iOS 26

iPadOS 26

macOS 26

watchOS 26

tvOS 26

visionOS 26

Ранее предполагалось, что Apple представит iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 и visionOS 3.

Когда ждать официального анонса

Apple проведет презентацию WWDC 2025 в понедельник, 9 июня, в 10:00 по тихоокеанскому времени. В ходе мероприятия компания должна официально представить обновления всех своих операционных систем.