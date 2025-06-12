Apple обновила Wallet — теперь он ищет заказы в почте

Apple представила долгожданное обновление для функции отслеживания заказов в приложении Wallet, добавив поддержку ИИ в iOS 26.

Apple Wallet научился распознавать заказы по письмам

Функция отслеживания заказов впервые появилась в iOS 16, но не получила широкого распространения из-за низкой поддержки со стороны ритейлеров. Несмотря на удобную идею — собирать информацию о покупках из разных интернет-магазинов в одном месте — реальное применение оставалось крайне ограниченным.

С выходом iOS 26 ситуация может кардинально измениться. Apple объявила, что Wallet теперь умеет определять и обобщать данные о заказах, извлекая их из писем, полученных от продавцов и служб доставки. Это значит, что пользователи смогут видеть полную информацию о заказах, получать уведомления о статусе доставки и отслеживать историю покупок без необходимости ручного ввода или участия сторонних партнёров.

Нововведение работает с помощью Apple Intelligence

Ключевая технология, сделавшая возможным такой подход, — Apple Intelligence. Именно она анализирует электронные письма и извлекает из них сведения о заказах. Это снимает зависимость от интеграций с торговыми площадками, которые ранее мешали развитию функции.

Однако есть важное ограничение: улучшенное отслеживание заказов будет доступно только на устройствах с поддержкой Apple Intelligence — это iPhone 15 Pro и более новые модели.

Wallet в iOS 26 получает масштабное обновление

Обновление функции отслеживания заказов — лишь часть более широкой модернизации Wallet. В iOS 26 улучшения также коснулись цифровых ключей от автомобилей, посадочных талонов и паспортов. Все эти изменения направлены на превращение Wallet в полноценный цифровой центр для хранения документов и управления повседневными действиями.

Apple подчёркивает, что новый подход обеспечит пользователям единое и удобное место для контроля онлайн-покупок, избавляя от необходимости вручную искать письма с подтверждениями и трек-номерами.