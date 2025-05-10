Евросоюз недавно опубликовал список технологических приобретений, в числе которых — покупка Apple компании Mayday Labs Inc. в апреле 2024 года. Хотя сайт компании всё ещё работает, само приложение Mayday было закрыто 1 мая 2024 года.

Что умел Mayday?

Mayday представлял собой умный AI-календарь для iPhone, iPad и Mac, который совмещал функции календаря, менеджера задач и ассистента по планированию. Приложение училось у пользователя — запоминало его предпочтения, анализировало шаблоны расписания и автоматически подбирало оптимальное время для задач и встреч.

Особенности:

Автоматическое планирование на основе длительности и временного окна события;

Предложения по встречам с командой без просмотра чужих календарей;

Перепланирование одним касанием;

Автоматическая адаптация расписания под новые условия.

Что это значит для iOS 19?

С момента закрытия Mayday и покупки Apple прошёл год. Учитывая, что в прошлом году это произошло слишком поздно для внедрения в iOS 18, в iOS 19 мы вполне можем увидеть AI-функции Mayday прямо в стандартном Календаре Apple.

Компания, как известно, часто делает малозаметные покупки ради технологий — примером служит приобретение AuthenTec в 2012 году, благодаря которому спустя год появился Touch ID.

Когда ждать анонса?

Вероятно, уже 9 июня на WWDC 2025, когда Apple представит iOS 19, мы узнаем, какие функции от Mayday добрались до системы. Согласно слухам, Apple сосредоточится на AI-инновациях — и интеллектуальный календарь вполне может стать частью этой стратегии.

А если нет?

Хотя вероятность отказа от использования технологий Mayday невелика, исключать её полностью нельзя. Но если Apple уже сделала такую покупку — логично предположить, что она планирует использовать полученные наработки.