Apple отчиталась о сильных финансовых результатах за второй квартал 2025 года, но официально подтвердила то, что давно беспокоит пользователей: релиз обновлённой версии Siri снова откладывается.

Компания сообщила о выручке в размере 95,4 миллиарда долларов — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако на фоне роста показателей, во время созвона с инвесторами, CEO Тим Кук коснулся щекотливой темы — задержки новой, «умной» Siri, которая должна была стать главной частью инициативы Apple Intelligence.

Кук объяснил, что Apple нужно больше времени, чтобы привести голосового помощника в соответствие со «стандартами качества» компании. По его словам, прогресс есть, но продукт ещё не готов к релизу.

Когда Кука напрямую спросили, в чём причина задержки, он не стал вдаваться в подробности, отметив лишь, что работа идёт дольше, чем ожидалось. Это стало разочарованием для многих, особенно с учётом того, что Apple анонсировала «новую Siri» почти год назад. Тогда её представляли как контекстно понимающего и более разговорного помощника, интегрированного в iPhone, iPad и Mac.

С тех пор Siri получила только незначительные улучшения — новый интерфейс, возможность задавать уточняющие вопросы и ввод текста. Основной же апдейт, судя по всему, теперь переносится на iOS 19. При этом нет уверенности, что он появится в базовой версии — возможно, он доберётся до пользователей лишь в 2026 году.

Ещё в марте Apple признала, что запуск Siri 2.0 отстаёт от графика. Теперь, когда эту информацию подтвердил лично Тим Кук, становится ясно, что ситуация серьёзная. Это может стать ударом по ожиданиям пользователей, особенно на фоне того, как активно Apple продвигала линейку iPhone 16 с акцентом на Apple Intelligence.

Да, как отметил Кук, часть функций уже доступна, но по факту запуск оказался довольно вялым. Многие пользователи ждали именно прокачанную Siri, а не побочные новинки вроде Genmoji, Image Playground или интеграции с ChatGPT.